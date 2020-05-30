شيرين عبد الوهاب بوزن زائد في أحدث صورة لها... فهل هي حامل؟

ظهرت النجمة شيرين عبد الوهاب في أحدث صورة لها خلال زيارتها لأحد الأطباء وقد اكتسبت بعض الوزن الزائد، حيث كانت ترتدي ملابس قطنية صيفية واسعة، ما جعل الكل يروج لخبر حملها من زوجها الفَنّان حسام حبيب. ولكن شيرين عبد الوهاب لم تُعَلِّق على الصورة، ولم تُؤكِّد أو تنفي حتى الآن خبر حملها الذي ينتشر بين فترة وأخرى، خصوصاً أنّها غائبة بشكل شِبه كلي عن مواقع التواصل الاجتماعي، وليس هناك من يَتَحَدّث باسمها عليها، ولا صور جديدة سوى المُسَرّبة لها.

وتأتي زيادة وزن شيرين بعد انتشار صورة لها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد غياب لعدة أشهر.

شيرين عبد الوهاب بوزن زائد خلال معاودتها أحد الأطباء

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يشار إلى أنّ شيرين عبد الوهاب قَدّمت أغنية «عزوتنا ملايين» ضمن الحملة الإعلانية لإحدى شركات الاتصالات المصرية في رمضان الماضي، دون الظهور بالإعلان، حيث كان آخر ظهور لها منذ أكثر من 3 أشهر، إذ إن شيرين ما زالت ملتزمة بالحجر المنزل تجنباً للإصابة بفيروس كورونا والوقاية منه.

جدير بالذكر أنّ النجمة شيرين عبد الوهاب قد ظهرت خلال لقاء لها مع برنامج "إنسايدر بالعربي" على قناة دبي، وهي تنفي خبر حملها، مُبَرِّرة زيادة وزنها بأنّها تُعانِي من احتباس الماء داخل الجلد، والذي أدّى للزيادة الملحوظة لها، حيث كان ذلك خلال حفلها بالكويت الشهير بحادثة مناداتها على زوجها حسام حبيب وهي تطلب منه أن يأتي لكي يحملها من على المسرح لكي تنزل من على خشبة المسرح، حيث إنّ فستانها الطويل كان عائقاً على نزولها بشكل طبيعي خوفاً من سقوطها بسبب طول الفستان.