نجمات عرب خلعن الحجاب..آخرهن شهيرة

قرار مفاجىء اتخذته بعض النجمات العرب هو ارتداء الحجاب أو خلعه، حيث كانت آخرهن النجمة المصرية شهيرة التي صدمت جمهورها بصورها وهي بدون الحجاب.

وهناك نجمات اتخذن قرار ارتداء الحجاب منهن من اخترن البعد عن الأضواء بعد ارتدائه وأخريات استكملن أعمالهن الفنية سواء فى الغناء أو التمثيل دون أن يقف الحجاب عائق لهن.

وبعض هؤلاء النجمات العرب لم يلتزمن بقرار الحجاب طويلاً ليعدن من جديد بعد خلعه في جرأة شديدة منهن، حيث يرى بعضهن أنه كان عائقا أمام تواجدهن على شاشات التلفزيون و تحت الأضواء.

الصور أعلاه تكشف صورالنجمات العرب قبل خلع الحجاب وبعد وآخرهن النجمة شهيرة التي ظهرت مع النجمة سهير رمزي حيث تفاجأ جمهورهما باطلالتها بدون حجاب خلال تواجدهما سوياً في حفل عشاء خيري لمناسبة عيد الحب.

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