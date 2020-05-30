سارة الودعاني وابنها يتعرضان للتنمر والجمهور ينشر صورة الزوج

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - هاجم العديد من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعض الحسابات التي أساءت لخبيرة التجميل السعودية سارة الودعاني وابنها سعد بعد تعرضهما للتنمر.

وقامت حسابات بنشر صور لسارة وطفلها مع صورتين لشخصيتين من برامج للرسوم المتحركة، ولفت ناشروها إلى الشبه الكبير بين الأم والابن وبين الشخصيتين.

وأثار هذا التصرف غضب محبي خبيرة التجميل السعودية واعتبروه تنمرًا، فيما تطرق البعض إلى المقارنات بين الصورتين وتحدث بعضهم عن وجود تشابه إلى حد كبير.

ونشر مغردون آخرون صورة قالوا إنها لزوج سارة الودعاني وعلقوا على وجود تشابه بين الأبن والابن أيضًا، وتساءل البعض عن حقيقة صورة الزوج في ظل حرص الودعاني على عدم نشر صور شريك حياتها للجمهور.

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وتأتي هذه الردود بعد أيام قليلة من نشر سارة صورًا لابنها في عيد الفطر المبارك، مرتديًا الزي الوطني، بإطلالة خاطفة، للاحتفال بالعيد.

ونشرت خبيرة التجميل عدة صور لابنها، وقد لاقت صوره انتشارا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين المتابعين الذين أثنوا على وسامته وقربه إلى القلب.

يذكر أن سارة الودعاني من مواليد الأحساء 19 أبريل 1991، تحمل الجنسية السعودية وتقيم بمدينة الرياض، وبرجها الفلكي برج الحمل، حصلت على شهادة البكالوريوس من جامعة الملك سعود في علم النفس وهي خبيرة تجميل مكياج السينماء، وتبلغ من العمر 29 عاما حتى تاريخ 2020.

تزوجت خبيرة التجميل من رجل الأعمال السعودي عبدالوهاب السياف في شهر يونيو 2018 بجزر المالديف في حفل زفاف أسطوري أبهرت الجميع بزواجها وتألقت في مراسم زفافها على الرغم من أن حفلها اقتصر على حضور الأهل والمقربين إلا أن زفافها كان لافتاً بسبب جمالها وفستان زفافها المبهر.

وقد اكتفت وقتها بالإشارة لزوجها بالرمز HS وهذا اختصار لاسم زوجها عبدالوهاب السياف، كما أن زوجها يعد من مشاهير السوشال ميديا ولقبه هوبي سياف.