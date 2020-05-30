دينزل واشنطن يتصدى للشرطة دفاعًا عن مشرد.. والفيديو يحقق اكتساحًا

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بينما تشهد ولايات أمريكية عدة احتجاجات عقب مقتل المواطن من أصول إفريقية جورج فلويد تحت ركبة رجل شرطة، تدخل الممثل الأميركي الشهير دينزل واشنطن لمنع الشرطة من احتجاز شخص صاحب بشرة سمراء و"مشرد".

فقد قام أحد ضباط الشرطة بتكبيل المشرد خلف ظهره على الرغم من عدم ارتكابه أي جريمة، في حين أثار المقطع ردود فعل كبيرة وتداولته جميع مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر لاعب الدوري الأميركي للمحترفين السابق، ريكس تشابمان عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، الفيديو الذي يظهر واشنطن فيه وهو يرتدي "كمامة"، ويتحدث إلى الرجل وضابطي شرطة، فيما يظهر رجل الأمن وهو يقوم بوضع يدي الشخص المشرد خلف ظهره.

وكان الممثل الأميركي يقود سيارته حينما حاولت الشرطة إيقاف شخص مشرد، ثم نزل من سيارته لمساعدة ذلك الشخص.

ويقول أحد الضباط: "إن الممثل الأميركي أعطى الشخص قناعا للوجه لحماية نفسه من الفيروس، وكان ذلك جيدًا، لذا فقد ساعدنا دينزل اليوم".

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وتعود تلك الواقعة إلى يوم 21 مايو الجاري، وقد انتشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، محققا أكثر من مليوني مشاهدة، فيما أشاد الكثيرون بموقف الممثل الشهير.

ويعد دينزل واشنطن أحد الممثلين الكبار في هوليوود، وكذلك من الممثلين الجادين في لهجتهم ومع ذلك تكمن لديه الموهبة والانسجام في كافة أدواره المليئة بالدراما والإثارة والكوميديا.

حصل على جائزة سيسيل ب. دوميل الإنجاز مدى الحياة في حفل توزيع جوائز الغولدن غلوب الـ 73. تقديرًا لعدد من بطولاته في العديد من الأفلام المتميزة، مثل "Philadelphia"، "Malcolm X"، و"Man on Fire".

ولد دينزل واشنطن في 28 ديسمبر 1954 وعندما بلغ الرابعة عشر من عمره أرسل مع شقيقته الكبرى إلى مدرسة خاصة، وفي سنة 1977 درس الصحافة وتخرج من كلية (فوردهم) وسافر بعد ذلك إلى سان فرانسيسكو حيث قبل في مدرسة المسرح هناك، واستمر في الدراسة لمدة عام، ثم بدأ بالاشتراك في بعض من المسلسلات التلفزيونية هنا وهناك، حتى أنتج فيلم الطلاب (دبوت) في سنة 1979.