محمد منير يحيي حفلاً على يوتيوب ويبكي خلال غناء حدوتة مصرية

"الخليج 365" من بيروت: أحيا الفنان محمد منير حفلاً مباشراً على موقع يوتيوب بمناسبة عيد الفطر.
وكان النجم المصري قد أطل على جمهوره من حديقة منزله قائلا: "برحب بيكم في بيتى، ومتزعلوش من قعدتنا فى البيوت كلنا قاعدين وليا أصدقاء كتير في كل مكانى بيكلمونى وهم نفس حالنا، ونحن لا نملك إلا الصبر والتوعية".
ووقف منير، الذي كان يحيي الحفل جالساً، بصعوبة بعد مساعدة أحد أعضاء فرقته له حيث كان قد أجرى مؤخراً عملية في مفصل الحوض، ووجه التحية لشهداء القوات المسلحة والشرطة.
وكان النجم الكبير قد بدأ حفله الغنائي بأغنية "وسط الدايرة"، بعد أن قدم فرقته الموسيقية، كما قدم الفنانين: دينا الوديدى ونوران أبو طالب وأحمد زيزو، الذين شاركوه في أداء الأغنيات.
منير أجرى عدة بروفات للحفل الذى يُبث بالتعاون مع إحدى شركات المحمول، وذلك بمشاركة مجموعه من أعضاء فرقته الموسيقية، وهم: شريف نور "كيبورد وقيادة الفريق"، حازم عبد القادر "درامز"، نور عاشور "ساكسفون"، اوسو "ليد جيتار" ، وأحمد نظمي "باص جيتار".ويقدم منير للمرة الأولى إحدى أغانيه بمشاركة الملحن وعازف الجيتار سامر جورج.
واللافت كان بكاء منير خلال غدائه أغنية حدوتة مصرية.
يذكر أن منير أجرى جراحة دقيقة في العظام وكللت بالنجاح التام ووجه الكينج الشكر والتقدير لكل الأطباء وطاقم التمريض لما بذلوه من جهد كبير واحترافية ليعود لكامل لياقته، وأكد أنه يقوم بجلسات علاج طبيعي تحت إشراف الألمانية جينفر رايمان، وكشف منير عن أنه طلب عدم نشر أى أخبار أثناء وجوده في المستشفى حتى لا يرهق الأصدقاء والمحبين وسط مشاغلهم، خصوصا أننا نطالب بالتباعد الاجتماعي بسبب وباء كورونا.
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