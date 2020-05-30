فيديو| بعد ارتفاع درجة حرارتها.. بدرية طلبة تطمئن الجمهور على رجاء الجداوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
طمأنت الفنانة بدرية طلبة الجمهور على الوضع الصحي للفنان الكبيرة رجاء الجداوي، التي تخضع للإقامة في مستشفى العزل بالإسماعيلية، بسبب إصابتها بفيروس كورونا.
وقالت طلبة، في حوار لها في برنامج "et بالعربي": "إمبارح درجة الحرارة ارتفعت شوية، لكن دلوقتي الوضع مستقر".
وأضافت: "ربنا يلطف بيها ويعدي الكام يوم اللي فاضلين دول على خير وتقوم بالسلامة".
واكتشفت الفنانة رجاء الجداوي إصابتها بالفيروس، عقب إجراء التحاليل، بعد ارتفاع درجة حرارتها وإصابتها بضيق في التنفس.
ونفي الفنان أشرف زكي، الشائعات المتداولة عن وفاة الفنانة، التي شاركت في رمضان الماضي، في مسلسل لعبة النسيان، بطولة دينا الشربيني.
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