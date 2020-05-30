هاني شاكر ينعى الفنان حسن حسني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-ضياء مصطفى: نعى الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، الفنان الراحل حسن حسني، عبر حسابه على تويتر. وكتب شاكر: "إنا لله وإنا إليه راجعون، وداعا الفنان القدير حسن حسني، ربنا يرحمه ويدخله فسيح جناته، إن شاء الله". ورحل الفنان حسن حسني عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم، وشيع الجثمان قبل صلاة الظهر، وأديت صلاة الجنازة على المقابر.

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