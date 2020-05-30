"دبي السينمائي" ناعيا حسن حسني: "الفنان الرائع صاحب البصمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-ضياء مصطفى:

نعى مهرجان دبي السينمائي الفنان الراحل حسن حسني، عبر الحساب الرسمي له على "إنستجرام".

وكتب الحساب الرسمي: "وداعًا حسن حسني.. الفنان الرائع صاحب البصمة، التي لا تُنسى في عالم السينما، الذي رسمت أعماله البسمة على وجوه ملايين العرب".

ورحل الفنان حسن حسني عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم، وشيع الجثمان قبل صلاة الظهر، وأديت صلاة الجنازة على المقابر.