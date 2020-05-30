عمرو دياب ينعى الفنان الراحل حسن حسني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-ضياء مصطفى: نعى المطرب الكبير عمرو دياب، الفنان الراحل حسن حسني، عبر حسابه على تويتر. وكتب دياب: "خالص عزائي لوفاة الفنان الكبير حسن حسني، رحمه الله والهم اهله الصبر والسلوان". ورحل الفنان حسن حسني عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم، وشيع جثمانه قبل صلاة الظهر، وأديت صلاة الجنازة على المقابر.

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