صورة| هند صبري تهنئ والدتها بمناسبة عيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ضياء مصطفى: نشرت الفنانة هند صبري صورة تجمعها بوالدتها، عبر حسابها على "إنستجرام". وعلقت: "كل عام وأنت والدتي وصديقتي وابنتي وجدة بناتي، الله يحفظك، ويطول في عمرك". وتفاعلت الفنانة التونسية درة مع الصورة، وعلقت: "ربنا يحفظها ويخليكم لبعض". يذكر أن مسلسل هجمة مرتدة، الذي تخوض بطولته الفنانة هند صبري، قد تأجل عرضه إلى رمضان 2021، ويجمعها بالفنان أحمد عز.

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