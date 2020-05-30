فيديو| سعد الصغير يلوم الفنانين على عدم حضور جنازة حسن حسني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

وجه الفنان سعد الصغير اللوم للفنانين الذين تغيبوا عن حضور جنازة الفنان الراحل حسن حسني.

وقال الصغير، خلال لقاء في برنامج "et بالعربي" إن "عم حسن" كان طيبا، ووقف بجواره في أول مرة له أمام الكاميرا.

وأضاف: "كنت متوقع الفنانين كلهم ييجوا، وعشان كورونا اعمل كل احتياطاتك، لكن اللي مكتوبله حاجة هيشوفها".

وتابع: "إنت جي هنا عشان تتعظ، خايف من إيه؟ هتبقى مين؟ كله هيموت في الآخر".