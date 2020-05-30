"ادعوا لمن زرع السعادة في قلوبكم".. نجوم الفن يودعون حسن حسني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

حرص عدد كبير من نجوم الفن، على نعي الفنان الكبير حسن حسني الذي رحل عن عالمنا اليوم السبت عن عمر ناهز الـ 89 عامًا، وذلك عبر حساباتهم الشخصية على السوشيال ميديا.

ونرصد تعليقات الفنانين على رحيل حسن حسني، في التقرير التالي :

تامر حسني

كتب الفنان تامر حسني، عبر حسابه على تويتر، قائلا: "الله يرحمك يا غالي يا محترم.. حسن حسني".

شيرين عبدالوهاب

‏كتبت الفنانة شيرين عبدالوهاب، عبر حسابها على تويتر: "البقاء لله في الفنان القدير حسن حسني... اللهم أسكنه فسيح جناتك وصبرنا على فراقه".

شيرين رضا

كتبت الفنانة شيرين رضا، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "‏الله يرحمك ويصبر أهلك وحبايبك .. حسن حسني".

مايا دياب

وكتبت مايا، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "‏بدي أعزي الشعب المصري والعربي بوفاة الممثل الكبير والقدير ‎حسن حسني.. أنا شخصيا رح اشتاق لشخصك الطيب وروحك الحلوة، الدراما والسينما العربية رح تفتقد لإبداعك.. بشكرك ع كل ضحكة رسمتها ع وجوهنا كل هذه السنين.. وما رح أنسى كل لحظة اشتغلنا فيها سوا، وكنت سند وأبي وصديق داعم الله يرحم روحك".

نسرين طافش

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‏كتبت الفنانة نسرين طافش، عبر تويتر، قائلة: "ادعوا لمن زرع الفرح والسعادة في قلوبكم .. بأن يمن الله على روحه بالسلام والنور.. حسن حسني".

أحمد فهمي

‏وكتب الفنان أحمد فهمي، عبر تويتر، قائلا: "الله يرحمك يا عم حسن".

إنجي وجدان

وكتبت الفنانة إنجي وجدان، عبر حسابها على تويتر: "‏الله يرحمك.. أنا فخورة إني مثلت معاك أكتر من مرة.. هتوحشنا بجد".

المنتج صادق الصباح

‏كتب المنتج صادق الصباح، عبر حسابه على تويتر، قائلا: "نودّع اليوم بأسى.. أيقونة الكوميديا والدراما المصرية الممثل القدير ‎حسن حسني.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

داليدا خليل

كتبت الفنانة داليدا خليل، عبر تويتر، قائلة: "‏مبدعون أمثال ‎حسن حسني حتى لو رحلوا عن هذه الدنيا فهم لا يرحلون من ذاكرة التاريخ والفن العريق والزمن الجميل.. فلترقد روحك بسلام".

وفاء الكيلاني

‏وكتبت الإعلامية وفاء الكيلاني، عبر تويتر، قائلة: "رحل مالك حقوق الضحكة اللي من القلب.. حزانى بقدر ما أضحكتهم وبمساحة ما أحبوك.. عم ‎حسن حسني، الفنان الكبير في الجنة ونعيمها يارب".