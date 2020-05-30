محمد رمضان ينعي حسن حسني بكلمات مؤثرة

نعى النجم محمد رمضان، النجم القدير حسن حسني، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وأعرب رمضان عن شدة حزنه قائلًا: انا لله وانا اليه راجعون .. الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته حسن حسني. Advertisements يشار إلى أن النجم حسن حسني قدم أكثر من 490 عملاً ما بين مسرح وتلفاز وسينما مما جعلهُ أحد أكثر الفنانين تمثيلاً في تاريخ السينما المصرية على الإطلاق.

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