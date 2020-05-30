بين دموع الضحك والبكاء .. رواد الكوميديا الذين أجادوا التراجيدي

قِيل أن الكوميديا هي أصعب أنواع التمثيل، وحتى تُجيد الكوميدي فهناك سُلم يصعده الممثل قبل تأدية الأدوار الكوميدية فأشهر نجوم الكوميديا قدموا خلال مسيرتهم أدوار تراجيدية ابكوا جمهورهم من خلالها فمن أضحكونا من قلوبنا ابكونا مرارًا بسبب اجادتهم للأدوار الجادة، ومن خلال السطور القادمة نستعرض سويًا أبرز الأعمال الجادة لنجوم الكوميديا.

حسن حسني

على الرغم من شهرته في الكوميديا والتى ذاع سيطه فيها فكان الداعم الدائم لأغلب شباب نجوم الكوميديا المعاصرين، لكن إذا نظرنا نظرة سريعة في مسيرة حسن حسني لوجدنا اجادته لأدوار غير كوميدية من بينها دوره في فيلم " دماء على الأسفلت " والذي حصل من خلاله على جائزة أفضل ممثل من المهرجان القومي للسينما عام 1993 متفوقًا بذلك على عدد من النجوم.

قدم حسن حسني من خلال فيلم " دماء على الأسفلت " دور الأب الذي كسر الدهر ظهره فتم اتهامه بقضية رشوة لم يرتكبها لوثت سمعته فترك ابنائه

فريسة للطمع وجموح الشهوات فاصبح الابن ( طارق لطفي ) مدمن مخدرات وامتهنت الابنة ( حنان شوقي ) الدعارة.

بالطبع ليس فيلم " دماء على الأسفلت " هو العمل الأوحد الذي جسد فيه حسن حسني أدوار تراجيدية فهناك ايضًا فيلم البرئ، مسلسل المال والبنون، مسلسل رحيم وغيرهم من الأعمال الفنية التي أجاد فيها ادوار التراجيدي بنفس اتقانه للكوميديا.





عبد المنعم مدبولي

ليس فقط حسن حسني الكوميديان الذي أجاد لعب الأدوار الجادة، فهناك ايضًا الكوميديان الراحل عبد المنعم مدبولي والذي على الرغم من شهرته في عالم الكوميديا إلا أنه ابكي جمهوره في فيلم " احنا بتوع الاتوبيس " والذي منع من العرض لفترة طويلة بسبب القضية التي يتناولها الفيلم وهي التعذيب في المعتقلات وطمس ادمية المعتقلين السياسيين.

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شارك في هذا الفيلم عدد من

نجوم الكوميديا من بينهم عبد المنعم مدبولي الذي أبكى المشاهدين في مشهد وفاته في نهاية الفيلم ومشاهد تعذيبه، كذلك الكوميديان عادل إمام ونجم الكوميديا الراحل يونس شلبي فقدموا أدوار ميلودرامية أبعد ما تكون عن الكوميديا التي اشتهروا بها.





دارت أحداث الفيلم إبان حكم جمال عبد الناصر، فبسبب مشاجرة بسيطة بين عادل إمام وعبد المنعم مدبولي يتم القبض عليهم وارسالهم إلي أحد المعتقلات السياسية بدلًا عن الثوار الحقيقين المطلوب القبض عليهم. الفيلم من تأليف فاروق صبري ومن إخراج كمال حسين ومن بطولة عدد من النجوم من بينهم عادل إمام، عبد المنعم مدبولي، يونس شلبي، مشيرة اسماعيل، سعيد عبد الغني وغيرهم.





محمد صبحي

اشتهر محمد صبحي بتقديمه الأدوار الكوميدية سواءً في الدراما التلفزيونية أو في مسرحياته لكنه ايضًا قدم أدوار جادة ابكت المشاهدين ومن أبرزهم دوره في فيلم الكرنك والذي دارت أحداثه ايضًا حول الاستبداد السياسي.

شارك عدد من نجوم الكوميديا في فيلم الكرنك من بينهم يونس شلبي وحسن حسني، الكرنك من بطولة سعاد حسني، نور الشريف، كمال الشناوي، شويكار وغيرهم العديد من نجوم الفن المصري، الفيلم من مأخوذ عن قصة الأديب نجيب محفوظ والسيناريو والحوار لممدوح الليثي أما الإخراج فلعلي بدرخان.