بـ فيديو تكريمه.. تامر حسني ينعى حسن حسني

نعى النجم الكبير تامر حسني، النجم القدير حسن حسني، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. ونشر تامر حسني فيديو تكريم حسن حسني وعلق عليه ناعيًا: الله يرحمك يا غالي يا محترم. Advertisements يشار إلى أن النجم حسن حسني قدم أكثر من 490 عملاً ما بين مسرح وتلفاز وسينما مما جعلهُ أحد أكثر الفنانين تمثيلاً في تاريخ السينما المصرية على الإطلاق. حسني قدم أكثر من 490 عملاً ما بين مسرح وتلفاز وسينما مما جعلهُ أحد أكثر الفنانين تمثيلاً في تاريخ السينما المصرية على الإطلاق.

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