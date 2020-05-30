عادل إمام يقدم العزاء للمصريين في حسن حسني

نشر النجم الكبير عادل إمام صورة تجمعه بالفنان القدير حسن حسني، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ونعى النجم الكبير عادل إمام من

خلالها الفنان حسن حسني، قائلًا: وداعاً الفنان الكبير حسن حسني.

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يذكر أن شيعت جنازة الفنان القدير حسن حسني منذ قليل،

من مقابر أسرته بطريق الفيوم، وتمت صلاة الجنازة ودفن الجثمان هناك، وذلك بعد نقل جثمانه من مستشفى "دار الفؤاد".

وكان حرص على حضور الجنازة بعض الأهل والأقارب ومحبيه وبعض الفنانين منهم سعد الصغير، محمد الصاوي ومنير مكرم.