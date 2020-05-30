غدًا.. أحمد صلاح حسني ضيف أولى حلقات "راجل و2 ستات"

يحل الفنان أحمد صلاح حسني، ضيفًا على أولى حلقات برنامج "راجل و2 ستات" الذي تقدمه شريهان أبوالحسن وهيدي كرم، وذلك غدًا الأحد 31 مايو الساعة 4:30 على شاشة قناة"ON".
من المقرر أن يتحدث "حسني" خلال الحلقة عن كواليس مسلسل الفتوة، ومتابعته لردود فعل الجمهور، كما يتحدث عن مشاركته في
"الفتوة" بطولة ياسر جلال، مي عمر، نجلاء بدر، أحمد صلاح حسني، أحمد خليل، رياض الخولي، عبدالرحمن القليوبي، أحلام الجريتلي، مجدي فكري، عادل الفار، عايدة رياض، تأليف هاني سرحان، إخراج حسين المنباوي، إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.
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