حفل محمد منير يتخطى الـ300 ألف مشاهدة على "يوتيوب"

تخطى الحفل الغنائي الأول "أون لاين" للكينج محمد منير، حاجز الـ300 ألف مشاهدة، وحصولها على المركز الرابع في صدارة المشاهدات، وذلك في أقل من 24 على طرحه عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
تم إذاعة الحفل مساء أمس في تمام الساعة العاشرة "لايف" على "يوتيوب"، وحصد عدد مشاهدات كبير وقت عرضه، واستمر الحفل لمدة ساعة كاملة بمشاركة شبابية مع الكينج على مسرحه من مجموعة منالمطربين الشباب "دينا الوديدي، نوران أبو طالب، أحمد أبا يزيد".
يذكر أن الحفل يأتي بعد الأزمة الصحية الي تعرض لها الكينج، قام على إثرها بإجراء عملية دقيقة في ظهره، حيث كانت آخر حفلاته في مدينة أسوان ، وحضرها عدد كبير من جمهوره ومحبيه.
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