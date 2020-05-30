غدًا.. انطلاق العرض الثاني لمسلسل "بـ100 وش"

تنطلق أولى حلقات العرض الثاني لمسلسل "بـ100 وش"، ابتداءً من غدٍ الأحد علي قناة "mbc 1"، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً. تدور الأحداث حول سكر - نصابة محترفة - يتم النصب عليها من قِبل عمر - نصاب محترف ايضًا - لتدخل في صراعات معه لإعادة أموالها، ثم تقرر الاتحاد معه للقيام بعمليات نصب أكبر. لإعادة أموالها، ثم تقرر الاتحاد معه للقيام بعمليات نصب أكبر. المسلسل بطولة نيللي كريم، آسر ياسين، شريف دسوقي، لؤي عمران، شريف الدسوقي، تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، إخراج كاملة أبوذكري.

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