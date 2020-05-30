الليلة.. انطلاق العرض الثاني لمسلسل "ليالينا 80"

ينطلق العرض الثاني لمسلسل "ليالينا 80"، ابتداء من اليوم السبت، الموافق 30 مايو، وذلك فى تمام الساعة التاسعة مساءً على قناة الحياة الفضائية.

تدور الأحداث في الثمانينات حول حياة هشام،

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الذي يعود من العمل بالخليج وتتغير حياته بعد حادث سيارة تتعرض له ابنته جميلة مع السائق راضي، ويبدأ في ملاحظة ما لا يعلمه عن زوجته مريم.

مسلسل "ليالينا 80"، بطولة غادة عادل، إياد نصار، خالد الصاوي، صابرين، سناء شافع، ميدو عادل، هبة عبد الغني، منة عرفة، محمد على رزق، حسني شتا، نهى عابدين، من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح.