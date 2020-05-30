مفاجأة محمد حماقي تُشعل مواقع التواصل

May 30, 2020
تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو حديث للنجم محمد حماقي قام بنشره على حسابه الخاص عبر موقع انستغرام وفايسبوك، قدم خلاله مقطعًا بصوته من أغنية “على قد الشوق” للعندليب الراحل عبد الحليم حافظ وذلك داخل احد الاستديوهات وعلّق على المقطع: “من اكثر الأغاني اللي بحبها”.
ونال المقطع الذي قدمه حماقي اعجاب واشادة رواد التواصل الاجتماعي حيث أثنى الجمهور على أدائه للمقطع وتزايدت التكهنات حول هل يستعد الفنان المصري لتقديم الأغنية كاملة خاصة أنه سبق وقدم أغنية “سألتك حبيبي” للفنانة الكبيرة فيروز واشاد بها الملحن الكبير حلمي بكر في احد برامجه الإذاعة.
من جهة أخرى، يواصل “حماقي” العمل على تجهيزات اغاني ألبومه الجديد والذي يحتوي على العديد من الأفكار الجديدة والمفاجآت بمشاركة أبرز الملحنين والشعراء والموزعين في العالم العربي.
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