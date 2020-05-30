بالصورة- أحمد الفيشاوي يحتفل بعيد زواجه بطريقة رومانسية

May 30, 2020 احتفل الفنان أحمد الفيشاوي وزوجته ندى كامل بعيد زواجهما الثاني. وبهذه المناسبة السعيدة، نشر “الفيشاوي” صورة له تجمعه مع زوجته اثناء احتفالهما بهذه المناسبة بعشاء رومانسي. وكانت إشاعة انفصاله احمد وندى قد لاحقتهما في الفترة الماضية إلا ان الاول ظهر برفقة زوجته لينفي بطريقة غير مباشرة تلك الأخبار. ويعتبر هذا الزواج هو السادس لأحمد الفيشاوي.







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