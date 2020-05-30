شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. وداعا عم بخ.. ورحل حسن حسنى ملك الكوميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الحزن يخيم على الجميع سواء داخل الوسط الفنى أو الجماهير بعد رحيل الفنان الكبير حسن حسنى فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت إثر تعرضه لأزمة قلبية وذلك عن عمر يناهز 89 عامًا، ليترك وراءه مشوار فنى حافل على كافة الأصعدة سواء التلفزيون أو المسرح أو السينما.

وأبدع حسن حسنى فى كل الأدوار لكن على الصعيد الكوميدى كان له رصيد خاص لدى الجمهور ليظل إرثه من القفشات الكوميدية خالدًا ليرددها من بعده محبيه كما اعتادوا خلال حياته، فطوال مشواره الفنى العريق كان يطلق حسن حسنى، الإيفهات التى حولها الشباب إلى كوميكس ساخرة تستخدم فى المواقف المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعى.