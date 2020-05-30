شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. وداعا عم بخ.. ورحل حسن حسنى ملك الكوميديا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الحزن يخيم على الجميع سواء داخل الوسط الفنى أو الجماهير بعد رحيل الفنان الكبير حسن حسنى فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت إثر تعرضه لأزمة قلبية وذلك عن عمر يناهز 89 عامًا، ليترك وراءه مشوار فنى حافل على كافة الأصعدة سواء التلفزيون أو المسرح أو السينما.
وأبدع حسن حسنى فى كل الأدوار لكن على الصعيد الكوميدى كان له رصيد خاص لدى الجمهور ليظل إرثه من القفشات الكوميدية خالدًا ليرددها من بعده محبيه كما اعتادوا خلال حياته، فطوال مشواره الفنى العريق كان يطلق حسن حسنى، الإيفهات التى حولها الشباب إلى كوميكس ساخرة تستخدم فى المواقف المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعى.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. وداعا عم بخ.. ورحل حسن حسنى ملك الكوميديا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.