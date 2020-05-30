شكرا لقرائتكم خبر عن عاكسها عمدة "كان" وعيونها فتحت باب شهرتها.. أسرار بدايات مديحة يسرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم الموافق 30 مايو من عام 2018 رحلت عن عالمنا سمراء النيل الفنانة الجميلة مديحة يسرى، بعد حياة حافلة صُنفت خلالها كواحدة من أجمل نساء العالم وفنانة من جيل العمالقة الذين أثروا الفن على مدار عدة أجيال، مثلت فيها مصر عالميا فى العديد من المهرجانات، كما ناقشت فيما قدمته من أعمال العديد من قضايا المرأة والمجتمع.

حققت مديحة يسرى، التي ولدت عام 1921 واسمها الحقيقى «هنومة حبيب خليل»، ألقابًا ونجاحات عالمية، واختارتها مجلة التايم الأمريكية ضمن أكثر 10 نساء جمالا على مستوى العالم فى الأربعينيات، وأحبها أكبر الأدباء والشعراء والفنانين.

مهدت عيون مديحة يسرى الجميلة طريق شهرتها ، حيث عرفت كصاحبة عينين مميزتين كانتا سببا فى شهرتها.

فالفنانة الكبيرة مثلها مثل كل النجمات كانت تحلم فى بدايتها بأدوار البطولة، وبالفعل قامت ببطولة فيلم لم يشعر به أحد وهو فيلم أنتجته وزارة الوقاية التى أنشئت فى زمن الحرب وهو فيلم قصير مثلت فيه مديحة يسرى دور ممرضة فى الهلال الأحمر.

وأسقطت مديحة يسرى هذا الفيلم من حساباتها، وظلت تتمنى أن تشارك فى فيلم كبير يراه الجمهور حتى تبدأ منه مشوار النجومية، وجاءت الفرصة حين اختارها المخرج محمد كريم للظهور مع الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب فى فيلم " ممنوع الحب"، وذلك فى المشهد الذي يغنى فيه أغنية "بلاش تبوسنى فى عنيا" لتكون عينيها هى العينين التى يتغزل فيهما موسيقار الأجيال فى الفيلم، ومن هنا انطلقت شهرتها وعرف الجمهور مديحة يسرى من خلال عينيها اللتين غنى لهما محمد عبدالوهاب ، وبعدها لعبت الصدفة دورها فى حياة النجمة الناشئة، حيث كان المخرج جبرائيل تلحمى اتفق مع ممثلة أخرى لأداء دور البطولة فى فيلم "أحلام الشباب" أمام الفنان فريد الأطرش، ولكن الممثلة تراجعت فى أخر وقت عن توقيع العقد ، فاستعان المخرج بالفنانة التى اشتهرت عينيها بأغنية محمد عبد الوهاب، ووقع الاختيار على مديحة يسرى ببطولة الفيلم، وبعده انطلقت نجوميتها.

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وفى عام 1952 اشتركت مصر للمرة الأول بشكل رسمى فى مهرجان كان السينمائى.

وتحدثت المجلات والصحف المصرية وقتها عن تفاصيل المشاركة المصرية فى مهرجان كان، وخصصت مجلة الكواكب عددا من صفحاتها بتاريخ 13 مايو 1952 لتفاصيل هذا الحدث تحت عنوان "كنا فى كان".

وذكرت الكواكب أن المهرجان بدأ بحفل افتتاح الذى كان بمثابة حفل تعارف بين الفنانين من الدول المختلفة، وتردد اسم مصر على ألسنة الحاضرين حين دخلت إلى الحفل الفنانات المصريات المشاركات فى المهرجان وهن "فاتن حمامة، وماري كوينى، ومديحة يسرى، وكوكا" واستقبلهن عمدة كان.

وأكدت المجلة أن العمدة نظر لسمراء النيل مديحة يسرى بإعجاب وقال لها مداعباً "هل هذا اللون الأسمر الجميل لوجهك هو لون طبيعى"، فضحكت مارى كوينى، وقالت "عندنا فى مصر بيقولوا السمار نص الجمال"، فرد عمدة كان ضاحكاً "هذا مثل خاطئ لأن السمار هو الجمال كله".

سلب جمال مديحة يسرى القلوب وانبهر العالم بجمالها وقيل عنها إنها المرأة المرغوبة من ربع رجال الكرة الأرضية، وكتبت عن جمالها أشهر الصحف الفرنسية.