صور.. جنازة الفنان حسن حسني وانهيار ابنته وأحفاده

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شيعت جنازة الفنان المصري حسن حسني، والذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من اليوم السبت بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة نقل على أثرها لمستشفى دار الفؤاد وبها رحل عن عمر يناهز الـ 88 عامًا.

وتم تشييع الجثمان في مقابر العائلة بطريق الفيوم الصحراوي، وذلك وسط حضور عدد من أسرته وعدد محدود من الفنانين.

وأصيبت ابنته فاطمة، وحفيدته “أزهار”، بانهيار خلال تشييع الجثمان، كما تلقى نجله هشام العزاء أمام المقابر.

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الراحل تعرض لأزمة قلبية مؤخرا وتم نقله غلى مستشفى دار الفؤاد، وظل على مدار الـ 24 ساعة داخل العناية المركزة حتى فارق الحياة.

ولد الفنان حسن حسني في 15 اكتوبر عام 1931 في حي القلعة بالقاهرة لأب مقاول، وخلال مشوار حياته الطويل الذي لم يكن خاليا من متاعب ومواقف صعبة ومفاجآت غيرت مجرى حياته.

شارك فى العديد من الأعمال التليفزيوينة والسينمائية المهمة على مدار المواسم الماضية، حيث شارك فى مسلسل “سلطانة المعو” مع غادة عبد الرازق، والذى عرض فى موسم دراما رمضان المنقضى، ومن قبلها شارك فى مسلسل “أبو جبل”، للنجم مصطفى شعبان، والذى عرض فى موسم دراما رمضان الماضى.

كما شارك أيضا في موسم عيد الأضحى السينمائي الماضي، بفيلم “خيال مآتة”، من بطولة النجم أحمد حلمى، والنجوم منة شلبى وخالد الصاوى وبيومى فؤاد.