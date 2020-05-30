نتفليكس تخطف المسرح المصري التاريخي في هوليوود

انتهت "نتفليكس" من تنفيذ صفقة شراء مسرح "إجيبشن ثياتر" (المسرح المصري) التاريخي في هوليوود، الجمعة، ما يساعد عملاق شبكات البث على تأكيد مكانته في صناعة السينما.



وستستخدم "نتفليكس" هذا المسرح، الذي بني عام 1922 للعروض الأولى للأفلام وكذلك للعروض والفعاليات الخاصة.

وأكد سكوت ستوبر رئيس قسم الأفلام في "نتفليكس" في بيان إتمام الصفقة بقوله: "هذا المسرح جزء مهم من تاريخ هوليوود، وحظي بتقدير من قبل مجتمع الأفلام في لوس أنجليس لنحو قرن".، حسب وكالة "فرانس برس".

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وستدير "نتفليكس" المكان بالتعاون مع جمعية "أميريكان سينيماتك" غير الربحية التي اشترت المسرح المتداعي من مسؤولي المدينة عام 1996 ورممته بعد عامين.

وأنفقت "نتفليكس" مليارات الدولارت في السنوات الأخيرة لجذب أفضل المواهب في صناعة الأفلام وأنتجت أفلاما حازت جوائز عالمية منها "روما" و"ذي أيرشمان".

وخلال العام الماضي، أعلنت نتفليكس، عملاق شبكات البث أنها ستستخدم مسرح "باريس ثياتر" التاريخي في نيويورك، الذي أغلق قبل أشهر للمناسبات الخاصة والعروض.