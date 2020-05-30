شمس تحاكم ريم الشمري بتهمة إهانة المصريين في الكويت

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تقدمت الفنانة المصرية شمس عن طريق محاميها عمرو عبد السلام ببلاغ رسمي للنائب العام المصري ضد المواطنة الكويتية نجمة مواقع التواصل ريم الشمري المقيمة بدولة الكويت، بسبب "إهانتها المصريين المقيمين في الكويت".

وجاء في بلاغ الفنانة صابرين صلاح العسكري وشهرتها شمس، أن المبلغ ضدها مواطنة كويتية قامت من خلال استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وخلال الأيام الماضية وعلى فترات متلاحقة بصناعة وعرض محتوى يتضمن الإساءة إلى المصريين المقيمين بدولة الكويت والتعدي عليهم بالسب والقذف والتحقير من شأنهم وازدرائهم بأن وصفتهم بالخدامين والمأجورين لخدمة الشعب الكويتي.

وأوضحت شمس أن ريم الشمري وصفت المصريين بأنهم أوسخ جالية موجودة على أرض الكويت والتحريض عليهم واتسم خطابها بالعنصرية وإهانة الشعب المصري وحكومته، مردفة بأن المبلغ ضدها قامت ببث إحدى الفيديوهات المصورة عبر حسابها الشخصي "سناب شات" ووجهت إهانتها للمقيمين الوافدين من المصريين إضافة إلى أنها أهانت الحكومة المصرية واتهمت السلطات المصرية بقيامها بابتزاز دولة الكويت من خلال متاجرتها بحقوق الوافدين المقيمين بالكويت الذين تعرضوا للاعتداء من قبل بعض المواطنين الكويتيين.

وأكدت أن تلك الفيديوهات انتشرت على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال شبكة المعلومات الدولية، ما أثار حالة من السخط والغضب العارم بين عموم الشعب المصري.

وتابعت: "تلك الهجمات والحملات المسمومة ضد مصر وشعبها وقيادته السياسية يقف خلفها أصابع قذرة وخفية تهدف إلى إهانة الشعب المصري واحتقاره والتحريض عليه وزرع بذور الفتنة والكراهية بين الأشقاء العرب والشعبين المصري والكويتي وإنني كفنانة مصرية أتشرف بالانتماء إلى هذا الوطن وأغار عليه من أي إهانة توجه إليه وإلى أشقائي من المصريين".

واستطردت شمس: "وحيث إن ما قامت به المبلغ ضدها يشكل جرائم عدة والتي تتمثل في إهانة وازدراء الشعب المصري والتعدي عليه بالسب والقذف والتحريض على المصريين الوافدين بدولة الكويت وإهانة السلطات المصرية ونشر الأخبار الكاذبة بهدف تكدير الأمن العام وهي جرائم تستوجب معاقبة المبلغ ضدها وفقا لأحكام القوانين المصرية والكويتية فلذلك نلتمس من سيادتكم التفضل بقيد البلاغ بدفتر العرائض واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة".

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وطالبت شمس بتكليف مكتب التعاون الدولي باستخدام الإنابة القضائية في مخاطبة النائب العام الكويتي بالقبض على المبلغ ضدها وإخضاعها للتحقيق في الاتهامات المنسوبة إليها والتنسيق مع النيابة العامة الكويتية في متابعة سير التحقيقات وإحالة المبلغ ضدها للمحاكمة الجنائية العاجلة وفق أحكام القوانين الكويتية مع إدراج اسم المبلغ ضدها على قوائم ترقب الوصول عبر الموانئ والمنافذ المصرية.

وكانت ريم الشمري وصفت المصريين الوافدين في بلادها الكويت بالحقيرين، كونهم يتحدثون عن الكويت على أنها ملك لهم دون الاعتبار لأبناء الوطن الحقيقيين، موجهة هجومها على المصريين واصفة إياهم بالمأجورين الذين يعملون خدامين في بلادها، الأمر الذي أشعل الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت ريم الشمري، في مقطع فيديو عبر "سناب شات"، إنها مندهشة من المصريين الذين يتحدثون على بلادها الكويت بأنهم يملكون فيها ما لا يملكه أبناء الوطن ويفعلون فيها ما يريدون، مشددة على أن هؤلاء ليسوا إلا مجرد أشخاص يتم تأجيرهم لخدمة الكويتيين مقابل راتب.

وأردفت الشمري، أن المصريين ليسوا شركاء للكويتيين في الوطن ولكنهم يعملون بعقود مقابل أداء مهمتهم وبعدها ينتهي الأمر، وألقت باللوم على حكومة بلادها ونواب البرلمان لأنهم السبب وراء حصول المصريين على هذا الوضع، موجهة رسالة جاءت فيها: "يامصريين ياوافدين أنتم مجرد ناس تشتغل عندنا لخدمتنا افهموا تتأمرون بعد شنو في.. انسوا".

وأكدت أن الكويتيين لا يريدون جالية مصرية في البلاد موجهة السباب والشتائم للغالبية الكبرى منهم، فقالت: "إحنا ما نبي الجالية المصرية عندنا لإنهم …. مو كلهم 90 بالمائة منهم ومصدقين نفسهم إنهم شركاء معانا بالكويت وإن الكويت لهم .. اتخسون".