كايلي جينر بعد مقتل جورج فلويد: أنا مدمَّرة وهذا ما أخشاه

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - سلطت النجمة الأمريكية كايلي جينر الضوء على وفاة المواطن الأمريكي من أصول أفريقية جورج فلويد الذي قتلته الشرطة الأمريكية والذي أثار مقتله غضب العالم.

وتحدثت كايلي عن المستقبل الذي تتمناه لابنتها ستورمي البالغة من العمر عامين بعد صدمتها جراء اللقطات المنشورة لضابط شرطة يستخدم ركبته لتثبيت فلويد على الأرض حتى فقد وعيه.

وكتبت كايلي، 22 عامًا، على "إنستغرام": "منذ أن شاهدت مقاطع الفيديو التي تظهر مقتل جورج فلويد في وقت سابق من هذا الأسبوع، وأنا مدمرة تمامًا، لم أتمكن من إخراج وجهه وكلماته من ذهني".

وأضافت أنه رغم عدم تعرضها شخصيا للألم والخوف اللذين يعاني منهما الكثير من السود في جميع أنحاء البلاد كل يوم، إلا أنها تعلم أنه لا ينبغي لأحد أن يعيش في خوف ولا يستحق أحد الموت مثل جورج فلويد والعديد من الآخرين.

وتابعت: "نتعامل حاليًا مع وباءين مروعين في بلدنا، ولا يمكننا الجلوس وتجاهل حقيقة أن العنصرية هي واحدة منهما".

وأعربت عن مخاوفها بشأن العالم الذي ستنشأ فيه ابنتها ستورمي من صديقها السابق ترافيس سكوت، قائلة: "أخشى على ابنتي وآمل في مستقبل أفضل لها.. ينفطر قلبي على عائلة جورج فلويد وأصدقائه".

وأرفقت كايلي في رسالتها المؤثرة مع كلمات مقتبسة من الزعيم والناشط الأمريكي مارتن لوثر كينغ: "يأتي وقت يكون فيه الصمت خيانة".

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تأتي تعليقات كايلي وسط عاصفة من الانتقادات لها، حيث سحبت مجلة "فوربس" اسمها من لائحتها، إذ تبين أنها ليست من أصحاب المليارات.

واتهمت فوربس نجمة تلفزيون الواقع بتضخيم قيمة أرباحها من مستحضرات التجميل الخاصة بها لسنوات.

يُذكر أن "فوربس" ضمت اسم كايلي جينر، البالغة من العمر 22 عامًا في لائحتها لأغنى أغنياء العالم، في مارس 2019، بسبب شعبية علامتها التجارية "كايلي كوزمتيكس".

وتردد أنها باعت 51% من علامتها التجارية في يناير، مقابل 600 مليون دولار.

وبناءً على ذلك، قدرت المجلة ثروة جينر الشخصية بأقل بقليل من 900 مليون دولار.

واتهمت جينر المجلة بالاستناد إلى عدد من البيانات غير الدقيقة والافتراضات غير المثبتة، وكتبت على "تويتر": "لم أطلب أبدًا الحصول على أي لقب، ولم أحاول الكذب للوصول إليه على الإطلاق".