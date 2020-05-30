شكرا لقرائتكم بوتشيلي الذي رفع معنويات إيطاليا بظل الوباء.. أصيب بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن مغني الأوبرا الإيطالي الشهير أندريا بوتشيلي، اليوم الثلاثاء، أنه أصيب بفيروس كورونا المستجد، لكنه حالياً في طور الشفاء، واصفاً هذه التجربة بأنها "كابوس".

وساهم بوتشيلي، الفاقد للبصر منذ سن الثانية عشرة، في رفع معنويات الإيطاليين في أوج فترة الوباء الذي حصد أرواح حوالي 33 ألف شخص في البلاد، عبر غنائه وحيداً أمام كاتدرائية دوومو الشهيرة في ميلانو في 12 نيسان/أبريل الماضي.

وحصل ذلك بعد شهر من ثبوت إصابة المغني الإيطالي البالغ 61 عاماً بالفيروس.

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وقال بوتشيلي للصحافيين في أحد مستشفيات بيزا التي زارها مع زوجته للتبرع بالبلازما للبحوث من أجل إيجاد علاج لمرض كوفيد-19: "كانت تلك مأساة، عائلتي برمتها أصيبت" بالفيروس.

وأضاف: "لقد عانينا جميعاً من ارتفاع حرارة الجسم لكن ليس بدرجة كبيرة لحسن الحظ، مع سعال وعطاس".

وتابع بوتشيلي الذي باع في مسيرته أكثر من 90 مليون ألبوم: "اضطررت لإلغاء حفلات كثيرة.. كان الأمر أشبه بكابوس لأنني شعرت بأنني فقدت السيطرة على الأمور. كنت آمل بالاستيقاظ في أي لحظة".