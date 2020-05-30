شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. عرض مسلسل "حواديت الشانزليزيه" على قناة Cbc والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض قناة Cbc اليوم السبت، مسلسل "حواديت الشانزليزيه" فى عرضه الثانى فى تمام الساعة السابعة مساء، بعدما تم عرضه فى موسم منتصف العام وحقق نجاح كبير واحتل تريندات العديد من مواقع التواصل الاجتماعى ومحرك البحث جوجل.

مسلسل "حواديت الشانزليزيه" تدور أحداثه حول 5 طبقات بحقبة الخمسينات، ويشارك في بطولته داليا مصطفي وإياد نصار، وإنجي المقدم، ومي سليم، وإدوارد، وأماني كمال، وعمر الشناوي، وفريدة سيف النصر، وآخرون، من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.

Advertisements

"حواديت الشانزليزيه" ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية المطولة، ويتكون من 45 حلقة، ويتولى إنتاجه شركة "سينرجى".