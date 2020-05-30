سفير باريس ببيروت يكرم ماجدة الرومى والفنانة تشيد بالعلاقات الفرنسية اللبنانية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الفنانة اللبنانية الكبيرة ماجدة الرومى، الشكر للسفير الفرنسي ببيروت، مشيرة لقوة العلاقات التى تجمع بين فرنسا ولبنان، ونشرت ماجدة الرومى صورة لها مع السفير الفرنسى، لها عبر حسابها الرسمى بتويتر، وعلقت :" شكر وتقدير لسعادة السفير الفرنسي والسفارة الفرنسية في لبنان. أخذتني روعة وجمال هذه الجوهرة وسط بيروت. وسعيدة بإهدائك. سأحتفظ به كعلامة قيمة على متانة الروابط التي تجمع بين بلدينا عنوانها الاحترام والاخوة والصداقة. اتمنى لكم النجاح والتوفيق في مهامكم".

وفى سياق آخر تتواصل الفنانة ماجدة الرومى مع الجمهور وتشاركهم بأحدث أخبارها عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى بشكل مستمر، وكشفت أنها تستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان "غنوا بكل اللغات".

ونشرت ماجدة الرومى عبر تويتر، مقطع فيديو لجزء من الأغنية الجديدة وعلقت عليه "غنوا بكل اللغات.. قريبًا".

مفاجأة ماجدة الرومى تأتى فى إطار جهود وأعمال نجوم الفن المصريين والعرب التى يطرحونها خلال الفترة الحالية بالتزامن مع إجراءات إغلاق فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ويهدفون من خلالها الترفيه على ملايين الناس المعزولين داخل منازلهم ضمن إجراءات الوقاية من الفيروس التاجى، وتتنوع أعمال المطربين المصريين والعرب ما بين تنظيم حفلات غنائية "أونلاين"، وطرح أغانى جديدة.

يذكر أن ماجدة الرومي كانت قد أوضحت في تصريحات لها أن هناك صعوبات مادية تواجه الإنتاج الغنائي اليوم، خصوصاً أمام الوضع الاقتصادي في لبنان، لكنها تسعى لتقديم أعمال جديدة.