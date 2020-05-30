شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عبد الوهاب تنعى حسن حسنى.. وليلى علوى: علمتنا المعنى الحقيقى للإبداع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت الفنانة الكبيرة ليلى علوى، والمطربة شيرين عبد الوهاب وفاة النجم الرحل حسن حسنى، والذى وافته المنيه إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة دخل على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، لكنه توفي بعد 24 ساعة من دخوله العناية المركزة، ومن جهتها قالت ليلى علوى فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر :"إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى" .. ربنا يرحمك يا عم حسن، هتوحشنا أوي .. بس انت سايبلنا كتير وراك يفكرنا بيك ويخلد أعمالك.. علمتنا المعنى الحقيقي للإبداع وصنع البسمة ببساطة، ربنا يصبر أهلك ومحبيك".



ليلى علوى

فيما نعته الفنانة شيرين عبد الوهاب، عبر تويتر، وغردت :"البقاء لله في الفنان القدير حسن حسني... اللهم أسكنه فسيح جناتك وصبرنا على فراقه".

Advertisements



شيرين عبد الوهاب

كان الفنان الكبير حسن حسنى قد توفى في الساعات الأولى من صباح اليوم عن عمر ناهز 89 عامًا إثر أزمة قلبية مفاجئة أدت إلى دخوله المستشفى مساء أمس، وظل على مدار الـ 24 ساعة داخل العناية المركزة حتى فارق الحياة.

وشارك مؤخرا الفنان الكبير حسن حسنى فى العديد من الأعمال التليفزيوينة والسينمائية المهمة على مدار المواسم الماضية، حيث شارك فى مسلسل "سلطانة المعز" والذى عرض فى موسم دراما رمضان المنقضى، ومن قبلها شارك فى مسلسل "أبو جبل"، للنجم مصطفى شعبان، والذى عرض فى موسم دراما رمضان الماضى.