شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات مغلوطة عن حسن حسنى حاول تصحيحها قبل رحيله.. منها تاريخ ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عانى الفنان الكبير حسن حسنى خلال حياته من المعلومات المغلوطة التى تتداولها الكثير من المواقع الإخبارية والقنوات الإعلامية عنه وحاول كثيرا تصحيح هذه المعلومات، التى تتناقلها هذه المواقع ومنها موقع ويكيبديا الشهير، ومع وفاة الفنان الكبير لازالت الكثير من المواقع تتداول هذه المعلومات المغلوطة عنه دون تدقيق ومنها تاريخ ميلاده وبعض المعلومات الخاصة بمسيرته الفنية.

وعلى الرغم من أن الفنان الكبير حسن حسنى كان مقلاً من الحوارات الصحفية والإعلامية إلا أنه اختص الخليج 365 بأكثر من حوار وتصريح ، وخلال هذه الحوارات صحح الكثير من المعلومات المتداولة عنه

ومن بين الأخطاء الشهيرة التى أوردها موقع الموسوعة الحرة ويكيبديا والتى سقط فيها الكثير من المواقع ، المعلومة الخاصة بتاريخ ميلاد الفنان الكبير حسن حسنى ، والتى أورد الموقع أنه مولود فى 15 أكتوبر من عام 1931 ، وهو ما اعتمدت عليه أغلب المواقع وتعاملت مع هذه المعلومة على أنها حقيقة ومضت تكتب العديد من الموضوعات الخاطئة عن الفنان الكبير اعتمادا على ما ورد فى ويكيبديا.

وفى تصريح خاص سابق لليوم السابع أكد الفنان الكبير حسن حسنى أن تاريخ ميلاده الحقيقى 19 يونيو من عام 1936، مشيرا إلى أن التاريخ الذى أورده موقع ويكيبديا تاريخ خاطئ ، وأن الموقع أورد أيضا عددا آخر من المعلومات الخاطئة عن حياته.

وأكد الفنان الكبير أن هذا الخطأ كان يسبب له بعض المشكلات حيث يتم تداوله فى وسائل الإعلام والمهرجانات التى يتم تكريمه فيها وفى المعلومات التى يكتبها الكثيرون عن سيرة حياته.

وتابع أبو الكوميديانات قائلا :" من ضمن المعلومات المغلوطة التى تروجها موسوعة ويكيبديا ويتناقلها الكثيرون أننى عملت مع فرقة تحية كاريوكا وفايز حلاوة المسرحية لمدة 9 سنوات ، وهى معلومة غير صحيحة ".

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وأوضح : " عمرى ما اشتغلت مع فرقة تحية كاريوكا ولكنى عملت بمسرح وفرقة جلال الشرقاوى لمدة تقترب من 10 سنوات".

كما تعرض الفنان الكبير خلال حياته للكثير من الشائعات التى روجت وفاته أكثر من مرة وأزعجت هذه الشائعات الملايين من عشاق فنه ومحبيه الذين أفجعهم موته بالأمس.

وذاق الفنان الكبير اليتم فى سن صغيرة حيث توفت والدته وهو فى سن السادسة من عمره ، كما استشهد شقيقه الأصغر فى حرب أكتوبر المجيدة.

وبدأ الفنان الكبير حياته الفنية فى الستينات فى المسرح الذى صدر للفن عمالقة وعباقرة فى التمثيل ، وتنقل بين مسرح الحكيم والمسرح القومى والحديث ، ثم انضم لفرقة جلال الشرقاوى وعمل فيها ما يقرب من 10 سنوات ، وظل الفنان العبقرى يعمل لسنوات طويلة قبل أن يعرفه الجمهور فى مسلسل أبنائى الأعزاء شكرا عام 1979 ،و الذى أدى خلاله شخصية فتحى الموظف المرتشى ، وبعدها شارك فى العديد من الأعمال الدرامية فى استديوهات عجمان ودبى وعرضت فى دول الخليج ، ثم بدأ يعمل فى العديد من الأدوار التلفزيونية.

كانت بداية حسن حسنى فى السينما بمشاركته فى دور صغير بفيلم الكرنك عام 1975 ، ولكنه حصل على دور أكبر فى فيلم سواق الأتوبيس للمخرج عاطف الطيب عام 1982 ، وبعدها استعان به الطيب فى عدد من أفلامه، ومنها البريء، البدروم، الهروب.