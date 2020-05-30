شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. عرض مسلسل "بت القبايل" على قناة الحياة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض قناة الحياة اليوم السبت، مسلسل "بت القبايل" بطولة الفنان عمرو عبد الجليل والفنانة حنان مطاوع فى عرضه الثانى فى تمام الساعة السادسة مساء، بعدما تم عرضه فى شهر مارس الماضي، وحقق نجاح كبير في عرضه الأول.
"بت القبايل" مسلسل ٤٥ حلقة، وتدور أحداثه فى إطار درامى اجتماعي، حيث يمزج بين الخيال والواقع، ويدور حول صراع بين طبقات مختلفة بالعادات والأعراف، ويناقش العمل موضوعات ذات خصوصية شديدة أبرزها الأخلاق، وتدور أحداثه فى الصعيد.
المسلسل تأليف الكاتب شاذلى فرح، وبطولة عمرو عبد الجليل، حنان مطاوع، محمد رياض، محمود عبد الغني، منه الفضالي، مدحت تيخا ، سميرة عبد العزيز ، أشرف عبد الغفور ، بهاء ثروت ، محمود الجابرى ، ياسمين على ، إنعام الجرتلى ، مفيد عاشور ، ياسمين جمال ، فاطمة محمد على ، مازن الغرباوى ، محمد الدقاق ، رضوى الشريف .
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