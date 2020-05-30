شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن فى الوطن العربى ينعون حسن حسنى بكلمات مؤثرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‫

حرص عدد كبير من الفنانين في الوطن العربى، على نعى الفنان الكبير الراحل حسنى حسنى، الذى وافته المنية فى الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت، عن عمر ناهز 89 عاما بعد إصابته بأزمة قلبية، معبرين عن حزنهم الشديد لفقدان قيمة فنية و عملاق من عملاقة الفن و جوكر السينما.

وكتب الفنان خالد النبوى،" إنا لله وإنا إليه راجعون الفنان الكبير حسن حسني.. الله يرحمك و يلهم أحبابك الصبر "، وغردت الفنانة اللبنانية ماجى بو غصن، قائلة:" الجميل حسن حسني في ذمة الله رحل أحد أهم وأجمل نجوم الكوميديا والتراجيديا المصرية.. قامة فنية كبيرة رحيلها خسارة للفن العربي".

فيما كتبت الفنانة رزان المغربى: " البقاء لله... وفاة الفنان الكبير و القدير حسن حسنى انا لله و انا اليه راجعون"، وقالت الفنانة نادين نسيب نجيم "اليوم فقدت ساحة الفن العربي أسطورة من الأساطير . وداعًا يا من رسمت الضحكة و البهجة على وجوهنا جميعًا وداعًا يا مدرسة الفن الله يرحمك و تكون نفسك بالسما".

وعبرت الفنانة كارمن لبس، عن حزنها لرحيل حسن حسنى، قائلة:" شو بزعّل هالخبر الله يرحم الفنان الطيب حسن حسني كان الي الشرف التقي بواحد من عمالقة الفن والكوميديا.. تعازي الحارة لشعب مصر وكل محبينه و الله يصبر اهله ".

وقالت الفنانة يارا:" فنان وممثل كبير وعظيم حبّيت فنّو وكل أفلامه الله يرحمه يا رب ويصبّرنا على فراق الفنانين الذين لا يتكررون".

وكتب المخرج عمرو عرفة قائلا: " فيه دور يضيف لرصيد الممثل و فيه ممثل هوه اللي بيضيف للدور ثقل و حلاوة .. عم حسن كان من النوع الثاني .. في جعلتني مجرماً أضاف للبخيل خفة دم و مصداقيه .. الله يرحمه .. كان حسن في كل حاجه

وكتبت الفنانة آمال ماهر قائلة:" إنا لله وإنا إليه راجعون الفنان الكبير حسن حسني في ذمة الله اللهم ارحمه وعامله بفضلك وإحسانك وادخله الجنة برحمتك يا رحيم".

وتوفى الفنان الكبير حسن حسنى عن عمر ناهز 89 عامًا بمستشفى دار الفؤاد، إثر أزمة قلبية مفاجئة أدت إلى دخوله المستشفى، وظل على مدار الـ 24 ساعة داخل العناية المركزة حتى فارق الحياة.

وكان الفنان الكبير حسن حسنى قد شارك فى العديد من الأعمال التليفزيوينة والسينمائية المهمة على مدار المواسم الماضية، حيث شارك فى مسلسل "سلطانة المعز" مع غادة عبد الرازق، والذى عرض فى موسم دراما رمضان المنقضى، ومن قبلها شارك فى مسلسل "أبو جبل"، للنجم مصطفى شعبان، والذى عرض فى موسم دراما رمضان الماضى.

وشارك أيضا فى موسم عيد الأضحى السينمائى الماضى، بفيلم "خيال مآتة"، من بطولة النجم أحمد حلمى، والنجوم منة شلبى وخالد الصاوى وبيومى فؤاد.



أحمد فهمى



آمال ماهر

Advertisements



أمير كرارة



آيتن عامر



حلا شيحة



خالد النبوى



رزان مغربى



سمية الخشاب و حمدى الميرغنى



عمرو عرفة



كارمن لبس



ماجى بو غصن



محمد حماقى



ميساء مغربى



نادين نسيب نجيم



هبة مجدى



هنادى مهنا



يارا