شكرا لقرائتكم خبر عن رامى صبرى ناعيا حسن حسنى: "البقاء لله وداعا الفنان الكبير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى النجم رامي صبري الراحل الفنان القدير حسن حسني التى وافته المنية فجر اليوم فجر اثر ازمة قلبية عن عمر ناهز الـ89 عامًا، ونشررامى صورة للراحل على صفحة التواصل الاجتماعى "انستجرام" وعلق قائلا: " البقاء لله .. وداعا الفنان الكبير حسن حسني " .

كان الفنان الكبير حسن حسنى قد توفى في الساعات الأولى من صباح اليوم عن عمر ناهز 89 عامًا إثر أزمة قلبية مفاجئة أدت إلى دخوله المستشفى مساء أمس، وظل على مدار الـ 24 ساعة داخل العناية المركزة حتى فارق الحياة.

وشارك مؤخرا الفنان الكبير حسن حسنى فى العديد من الأعمال التليفزيوينة والسينمائية المهمة على مدار المواسم الماضية، حيث شارك فى مسلسل "سلطانة المعز" والذى عرض فى موسم دراما رمضان المنقضى، ومن قبلها شارك فى مسلسل "أبو جبل"، للنجم مصطفى شعبان، والذى عرض فى موسم دراما رمضان الماضى.

وحقق رامى صبرى مؤخرا، من خلال أغنية "حياتى مش تمام، التى طرحها عبر قناته الخاصة بموقع اليوتيوب منذ 3 أشهر، أكثر من 10 ملايين من المشاهدات، من كلمات وألحان عزيز الشافعى.

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وحازت مؤخرًا أغنية "غريب الحب" تتر مسلسل "فرصة تانية" تم طرحه فى موسم رمضان الماضى غناء النجم رامي صبري على إعجاب الجماهير، وهى من كلمات تامر حسين، ألحان مدين وتوزيع نادر حمدي، والتي تم عرضها على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى موقع يوتيوب.

"فرصة تانية" معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى رومانسى.