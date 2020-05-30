شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا نعت سلاف فواخرجى حسن حسنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

‫نعت الفنانة سلاف فواخرجى، الفنان الكبير حسن حسني، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة دخل على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، لكنه توفي بعد 24 ساعة من دخوله العناية المركزة.

ونشرت سلاف، مقطع فيديو من مسلسل رحيم، وهو مشهد للراحل حسن حسنى مع ياسر جلال من المسلسل، عبر حسابها على فيس بوك، وكتبت قائلة:" مبدع والمبدع مابيموت ... لروحك الجميلة الرحمة والحب والسلام ... والعزاء لأهله وأصدقائه ومحبيه ولنا وللوسط الفني العربي وبالإذن من الأعزاء ياسر جلال وكريم محمود عبدالعزيز وريمون مقار بس هي الاغنية بتأثر فيني بشكل كبير".

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وتوفى الفنان الكبير حسن حسنى عن عمر ناهز 89 عامًا بمستشفى دار الفؤاد، إثر أزمة قلبية مفاجئة أدت إلى دخوله المستشفى، وظل على مدار الـ 24 ساعة داخل العناية المركزة حتى فارق الحياة.

وكان الفنان الكبير حسن حسنى قد شارك فى العديد من الأعمال التليفزيوينة والسينمائية المهمة على مدار المواسم الماضية، حيث شارك فى مسلسل "سلطانة المعز" مع غادة عبد الرازق، والذى عرض فى موسم دراما رمضان المنقضى، ومن قبلها شارك فى مسلسل "أبو جبل"، للنجم مصطفى شعبان، والذى عرض فى موسم دراما رمضان الماضى.