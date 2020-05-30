شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام معبرا عن حزنه الشديد لرحيل الفنان الكبير:" هتوحشنا جدا يا عم حسن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نعى النجم محمد إمام، الفنان الكبير حسن حسني ، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة دخل على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، لكنه توفي بعد 24 ساعة من دخوله العناية المركزة، ونشر إمام، صورة للراحل حسن حسنى، عبر حسابه على تويتر، كتب عليها قائلا:" إنا لله وإنا إليه راجعون .. هتوحشنا جداً يا عم حسن .. البقاء لله".

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محمد إمام

وتوفى الفنان الكبير حسن حسنى عن عمر ناهز 89 عامًا بمستشفى دار الفؤاد، إثر أزمة قلبية مفاجئة أدت إلى دخوله المستشفى، وظل على مدار الـ 24 ساعة داخل العناية المركزة حتى فارق الحياة.

وكان الفنان الكبير حسن حسنى قد شارك فى العديد من الأعمال التليفزيوينة والسينمائية المهمة على مدار المواسم الماضية، حيث شارك فى مسلسل "سلطانة المعز" مع غادة عبد الرازق، والذى عرض فى موسم دراما رمضان المنقضى، ومن قبلها شارك فى مسلسل "أبو جبل"، للنجم مصطفى شعبان، والذى عرض فى موسم دراما رمضان الماضى.