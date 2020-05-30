- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الصغير عن الفنان الكبير الراحل: حسن حسنى أطيب حد فى الدنيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الفنان سعد الصغير عن حزنه الشديد على رحيل الفنان حسن حسنى التى وافته المنية فجر اليوم عن عمر يناهز 89 عام إثر تعرضه لأزمة قلبية، سعد الصغير قال فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن الراحل كانت تربط بهم علاقة قوية خاصة انهم تعاونو فى عدد من الأعمال السينمائية ومنها فيلم "ابقى قابلنى" و"لخمة راس"، وأضاف أن الراحل حسن حسنى يعتبر أطيب حد فى الدنيا ممكن التعامل معه، وكان محب للناس كلها ، وأتمنى من الله أن يرحمه والدعاء له .
واستاء سعد من غياب عدد كبير من نجوم الفن فى حضور تشييع جثمان الراحل حسن حسنى .
وشيعت جنازة الفنان حسن حسنى من أمام مقابر أسرته بطريق الفيوم، وتمت صلاة الجنازة من هناك وشارك فيها بعض الفنانين منهم سعد الصغير ومحمد الصاوي ومنير مكرم وعدد من محبيه وأفراد أسرته وأقاربه.
وشارك النجم الكبير حسن حسنى في العديد من الأعمال السينمائية وأحب مساعدة كافة النجوم الشباب، وساندهم في أفلامهم حتى أصبحوا نجوما كبارا، واعتبروه أباً لهم، لذلك حرصوا جميعا على الظهور بجواره ليمنحهم النجومية والشهرة، ومنهم الفنان الراحل علاء ولي الدين في فيلم "عبود على الحدود" و"الناظر صلاح الدين"، بجانب الفنان محمد هنيدي الذي شاركه العديد من الأفلام والمسرحيات ومنها: "يا أنا يا خالتي"، و"عسكر في المعسكر"، ومسرحية "حزمني يا" وغيرها من الأعمال.
كانت هذه تفاصيل خبر سعد الصغير عن الفنان الكبير الراحل: حسن حسنى أطيب حد فى الدنيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.