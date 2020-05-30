شكرا لقرائتكم خبر عن درة وزينه ومصطفى شعبان ينعون الفنان حسن حسنى: ستبقى فى قلوبنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازال نجوم الفن ينعون الفنان القدير حسن حسنى، الذى رحل عن علمنا فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، عن عمر ناهز 89 عاما بعد إصابته بأزمة قلبية، فالنجمة درة، نشرت صورة للفنان الراحل حسن حسنى، عبر حسابها بإنستجرام، وعلقت قائلة:" الله يرحمه ويجعل مثواه الجنّة كما أسعدنا وأدخل الابتسامة علينا الفنان الكبير القدير حسن حسني الذي أجاد في كل أدواره و كلّ الناس كانت تحبه.. سنفتقدك "؟



درة

أما الفنانة زينة، فقالت:" إن لله وان اليه راجعون ....مع السلامة يا حبيبي ربنا يرحمك ويعفو عنك..حسن حسني في ذمة الله وستبقي في قلوبنا بصالح اعمالك ومعاملتك المحبة مع الجميع".



زينة

وودع الفنان مصطفى شعبان، النجم الراحل حسن حسنى قائلاً:" هاتوحشنى يا غالى يا أطيب وأرق و أنظف القلوب ، اللهم ارحمه و اغفر له ، حسن حسني".



مصطفى شعبان

وتوفى الفنان الكبير حسن حسنى عن عمر ناهز 89 عامًا إثر أزمة قلبية مفاجئة أدت إلى دخوله المستشفى مساء أمس، وظل على مدار الـ 24 ساعة داخل العناية المركزة حتى فارق الحياة فى الساعات الأولى من صباح اليوم.

كان الفنان الكبير حسن حسنى قد شارك فى العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية المهمة على مدار المواسم الماضية، حيث شارك فى مسلسل "سلطانة المعز" مع غادة عبد الرازق، الذى عرض فى موسم دراما رمضان المنقضى، ومن قبلها شارك فى مسلسل "أبو جبل" للنجم مصطفى شعبان، الذى عرض فى موسم دراما رمضان الماضى.

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وشارك أيضا فى موسم عيد الأضحى السينمائى الماضى، بفيلم "خيال مآتة"، من بطولة النجم أحمد حلمى، والنجوم منة شلبى وخالد الصاوى وبيومى فؤاد.