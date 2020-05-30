هكذا نعى أحمد حلمى الراحل حسن حسنى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى النجم أحمد حلمى ، الفنان الكبير حسن حسنى ، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة دخل على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، لكنه توفي بعد 24 ساعة من دخوله العناية المركزة

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وكتب النجم أحمد حلمى عبر حسابه على فيس بوك،:"الفنان العظيم حسن حسني كان بمثابة الأخ اللي مابيرفضش لحد طلب والأستاذ اللي بيحب تلاميذه وخايف علي مصلحتهم وعايز يشوفهم أفضل منه .. كان الصديق الوفي الجدع والأب اللي بيحب الخير لأولاده وجايز أكتر من نفسه .. الله يرحمه كان بيحترم الصغير قبل الكبير .. حقيقي في ناس بتروح للي خالقها وبيفارقونا لكن سيرتهم بتفضل خالده وعايشه معانا ومع أجيال تانيه بعدنا .. هتوحشنا يا عم حسن أوي .. في الجنه ونعيمها يارب".

وتوفى الفنان الكبير حسن حسنى عن عمر ناهز 89 عامًا إثر أزمة قلبية مفاجئة أدت إلى دخوله المستشفى، وظل على مدار الـ 24 ساعة داخل العناية المركزة حتى فارق الحياة.

وكان الفنان الكبير حسن حسنى قد شارك فى العديد من الأعمال التليفزيوينة والسينمائية المهمة على مدار المواسم الماضية، حيث شارك فى مسلسل "سلطانة المعز" مع غادة عبد الرازق، والذى عرض فى موسم دراما رمضان المنقضى، ومن قبلها شارك فى مسلسل "أبو جبل"، للنجم مصطفى شعبان، والذى عرض فى موسم دراما رمضان الماضى