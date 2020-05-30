"أب معطاء".. منى زكي ودينا الشربيني وبشرى تودعن حسن حسني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرصت الفنانات منى زكي ودينا الشربيني ومنة شلبي وبشرى، على نعي الفنان الكبير حسن حسني الذي رحل عن عالمنا اليوم السبت عن عمر ناهز الـ 89 عامًا، وذلك عبر حساباتهم الشخصية على "السوشيال ميديا".

ونرصد تعليقات الفنانات على رحيل حسن حسني، في التقرير التالي :

منى زكي

كتبت الفنانة منى زكي، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "حبيبي.. الله يرحمك ويدخلك فسيح جناته.. هتوحشنا أوي".

دينا الشربيني

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كتبت الفنانة دينا الشربيني، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "‏حتوحشنا أوي أوي.. أنت فى مكان أحسن بكتير.. ربنا يرحمك يا رب ويصبر كل حبايبك".

بشرى

‏كتبت الفنانة بشرى، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "الله يرحمك يا عم حسن حسني يا فنار البهجة والإبتسامة.. ياما أسعدتنا وكان دايما قدمك سعد على أي عمل فني إنت فيه.. هتوحشنا قوي.. ربنا يرحمك ويغفرلك ويسكنك فسيح جناته.. يوم آخر شديد الحزن".

منة شلبي

كتبت الفنانة منة شلبي، عبر تويتر، قائلة: "‏فقدت هذه الصناعة.. أب كبير لجميع أبنائها، وفقدنا على المستوى الإنساني أب معطاء بشوش محترم.. نسألكم الفاتحة.. ‎حسن حسني".