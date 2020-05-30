حسن حسني.. "عراب السينما الشبابية" شارك في تقديمهم كنجوم للجمهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

عن عمر يناهز 89 عامًا رحل فجر اليوم الفنان حسن حسني، الذى اشتهر بعدة ألقاب، منها: "أبو الكوميديانات"، الذي أُطلق عليه مع تكرر تقديمه شخصية الأب بأغلب أفلام نجوم الكوميديا، وكذلك "عراب السينما الشبابية"، إذ كان وجوده بأفلام الموجة الشبابية في فترة التسعينيات، بمثابة تميمة الحظ لنجاح الفيلم وصعود اسمهم.

وشارك حسن حسني في حوالي 162 فيلما، كان في غالبيتها حاضرا بقوة بأفلام جيل شاب يبحث عن فرصة للتواجد، حتى أنه شارك في صناعه نجومية ما لا يقل عن 11نجم ونجمة..

علاء ولى الدين والناظر حسن حسني

وساند حسن حسني بحضوره البارز في تقديم وصعود أسهم الفنان الراحل علاء ولي الدين، إذ امتدت مسيرته معه من فيلم البداية "عبود على الحدود"، إلى "الناظر" و"ابن عز" و"عربي تعريفه".

محمد سعد وعم باخ

الفنان محمد سعد الذي تربع لسنوات على عرش إيرادات السينما المصرية، كان الفنان الراحل حسن حسني صاحب حضور خاص بأفلامه، إذ تعد شخصية "عم باخ" التي قدمها في فيلم "اللمبي" من علامات العمل الذي حقق إيرادا قياسيا.

وامتدت مسيرة حسن حسني مع محمد سعد لعدة أفلام، منها "اللي بالي بالك"، "بوحة"، "كتكوت"، و"عوكل" و"اللمبي8جيجا".

"مروحة" أحمد حلمي

"محدش ياخد ميدو ابني ويديني بداله مروحة"، واحد من عدة إفيهات اشتهر بها الفنان الراحل حسن حسني، وذلك أثناء مشاركته في بطولة فيلم "ميدو مشاكل".

وساهم بعد ذلك حسني في دفع مسيرة حلمي، وشاركه بأفلام "جعلتني مجرما" و"زكي شان" و"على جثتي"، وصولا إلى فيلمه الأخير "خيال مآتة".

"الباشا" كريم عبدالعزيز

كريم عبدالعزيز الشريك الرابع في تجربة "عبود على الحدود" ، كانت أيضا بداية تقديمه سينمائيا كبطل، بمصاحبة العراب حسن حسني، وذلك في أول أفلامه "الباشا تلميذ".

المعلم "ضبش" وهاني رمزى

الفنان هاني رمزى يعد أكثر الذين اعتمدوا على مساندة الفنان حسن حسني، وحرص على أن يشاركه أغلب أفلامه، وقدما ثنائيا ضاحكا في فيلم "غبي منه فيه"، وقدم الفنان الراحل به شخصية المعلم "ضبش".

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وشارك حسني مع رمزى بأفلام "جواز بقرار جمهوري"، "محامي خلع"، "أبو العربي"، و"اسد وأربع قطط"، و"الرجل الغامض بسلامته".

"معسكر" هنيدي

رغم مشاركتهما بعدة مسرحيات منها "حزمني يا"، شارك حسن حسني مع محمد هنيدي في بطولة فيلمين فقط، وهما "عسكر في المعسكر"، و"يا أنا يا خالتي".

مكي ورزق

وكان حسن حسني أيضا الشريك البارز بالأفلام التي دفع منتجوها بثلاثة نجوم يحملون اسم "أحمد" إذ شارك أحمد رزق بطولة "حمادة يلعب"، ومع أحمد مكي في فيلمه الأول "اتش دبور".

وبعد اعتذار الفنان محمود عبدالعزيز عن بطولة فيلم "ليلة سقوط بغداد" استعان مؤلفه ومخرجه محمد أمين بالفنان حسن حسني، ليقدم مع أحمد عيد فيلم بداية صعوده.

مع مي عز الدين وياسمين عبدالعزيز

وفي محاولات الدفع بالفنانات إلى ساحة الفيلم الكوميدي، شارك حسن حسني مع مي عز الدين بطولة عدة أفلام منها: "كلم ماما" و"أيظن" و"حبيبي نائما".

وقدم أيضا مع ياسمين عبدالعزيز وطلعت زكريا فيلمهم "حاحا وتفاحة".

من عامر منيب إلى حمادة هلال

ومع نجوم الأغنية شارك حسن حسن في تقديم أكثر من عمل، مع الفنان عامر منيب، اذ شارك في "سحر العيون" و"الغواص".

وقدم مع حمادة هلال فيلمه الأول "عيال حبيبة".

من رامز إلى كريم وشيكو

ولعب حسن حسني أيضا دوراً في الحضور السينمائي للفنان رامز جلال، اذ قدم معه عدة أفلام، منها: "شبه منحرف" و"كنغر حبنا"

وكان أيضاً مساهما بتجربة الثلاثي شيكو هشام وماجد وأحمد فهمي، في فيلم "سمير وشهير وبهير".