محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر: نعت يسرا الفنان القدير الراحل حسن حسني الذي وافته المنية، اليوم السبت، عن عمر ناهز الـ89 عاما. ‏وكتبت يسرا، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. هتوحشني أوي يا خال.. قضيت معاك أحلى أوقات عمري على المسرح في (لما بابا ينام)". وأضافت: "رحلت عنا، وتركت لنا تراثا كبيرا سوف يظل يرسم البسمة على وجوهنا ووجوه جمهورك العظيم.. كنت دائما تسعى لإرضاء جمهورك.. اللهم تغمده برحمتك وارزقه الجنة ونعيمها". يذكر أن الفنان الكبير حسن حسني توفى إثر أزمة قلبية في أحد مستشفيات القاهرة عن عمر ناهز الـ89 عامًا، وكان آخر أعماله الفنية مسلسل "سلطانة المعز" أمام الفنانة غادة عبدالرازق والذي عرض خلال شهر رمضان المنقضي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "قضيت معاك على المسرح أحلى أوقات عمري".. يسرا ناعية حسن حسني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.