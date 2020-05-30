"هتوحشنا ".. أحمد حلمي وإليسا ومنة فضالي ينعون حسن حسني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرص الفنان أحمد حلمي والفنانة إليسا والفنانة منة فضالي، على نعي الفنان الكبير حسن حسني الذي رحل عن عالمنا اليوم السبت عن عمر ناهز الـ 89 عامًا، وذلك عبر حساباتهم الشخصية على السوشيال ميديا. ونرصد تعليقاتهم:

أحمد حلمي

نشر الفنان أحمد حلمي، صورة تجمعه مع حسني عبر حسابه على تويتر، وعلق: "‏الفنان العظيم ‎حسن حسني، كان بمثابة الأخ والأستاذ والصديق والأب.. حقيقي في ناس بتروح للي خالقها وبيفارقونا لكن سيرتهم بتفضل خالدة وعايشة معانا ومع أجيال تانية بعدنا.. هتوحشنا يا عم حسن أوي، وفي الجنة ونعيمها يارب".

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إليسا

كتبت الفنانة إليسا، عبر تويتر، قائلة: "‏شو صعب نخسر كبارنا يوم بعد يوم من بعد كل السعادة اللي عطونا إياها بحياتن.. الله يرحم ‎حسن حسني، ويخلد ذكراه بكل أعماله اللي ما بتموت.. خسارة كبيرة لمصر والعالم العربي كله".

منة فضالي

كتبت الفنانة منة فضالي، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "‏عم حسن أبويا.. حزني عليك كبير أوي.. اشتغلت معاك كتير جدا جدا.. كنت دائما واقف جنبي.. حتوحشني يا عم النوح.. حتوحشنا يا راجل يا أبو قلب طيب.. ربنا يجعل مثواه الجنة ويثبته عند السؤال يا رب.. إنا لله وإنا إليه راجعون..حسن حسني ‎، حتوحشنا ".