محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :
حرصت الفنانة ماجدة الرومي، على توجيه الشكر للسفير الفرنسي في لبنان، على تكريمهم لها.
وكتبت ماجدة، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "شكر وتقدير لسعادة السفير الفرنسي والسفارة الفرنسية في لبنان.. أخذتني روعة وجمال هذه الجوهرة وسط بيروت.. وسعيدة بإهداءك".
وأضافت: "سأحتفظ به كعلامة قيمة على متانة الروابط التي تجمع بين بلدينا عنوانها الإحترام والأخوة والصداقة.. أتمنى لكم النجاح والتوفيق في مهامكم.. ماجدة الرومي.. قصر الصنوبر".
يذكر أن، ماجدة الرومي، كشفت عن استعدادها لطرح أغنية جديدة بعنوان "غنوا بكل اللغات"، وذلك خلال الفترة المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تكريمها.. ماجدة الرومي توجه رسالة للسفير الفرنسي في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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