غدًا.. "mbc مصر" تعيد عرض "أبوعمر المصري" لأحمد عز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

في كواليس الجماعات الإرهابية، وكيف يستغل البعض أصحاب المظالم في تحويلهم إلي إرهابيين، تدور أحداث مسلسل "أبو عمر المصري"، مع الفنان أحمد عز، والذي يبدأ عرضه على قناة "MBC مصر2" غدا الأحد في تمام العاشرة مساءً يومياً.

تدور قصة مسلسل "أبو عمر المصري"، حول المحامي المصري "فخر الدين"، الذي يؤسس هو ومجموعة من أصدقائه المحامين الجدد "تنظيم سلمي" يسعى لإيجاد حلول لمشاكل وقضايا المواطنين البسطاء، إلا أن هذا التنظيم سرعان ما يثير غضب أحد الأجهزة الأمنية الذي لا يجد وسيلة قانونية لإيقاف نشاط هؤلاء الشباب الحالمين بمجتمع مثالي. فيلجأ الجهاز الأمني إلى تصفية أعضاء هذا التنظيم، وينجو "فخر الدين" من محاولة اغتياله والتي يقتل فيها ابن خالته "عيسى"، فيهرب إلى فرنسا منتحلاً شخصية ابن خالته الذي كان يتأهب للسفر إلى باريس لدراسة القانون، وهناك يلتقي بمحبوبته القديمة التي تنجب له ابنًا هو "عمر" ليقرر "فخرالدين" أن ينتقل بصحبة طفله للعيش بالسودان، وهناك يتحول إلى كادر مهم من كوادر أحد الجماعات الإسلامية المسلحة، ويحاول العودة والثأر من قاتل ابن خالته.

مسلسل "أبوعمر المصرى" بطولة أحمد عز، فتحي عبدالوهاب، أروى جودة، أمل بوشوشة، منذر رياحنة، أحمد العوضي، عباس أبو الحسن، صبري فواز، إيمان العاصي، أحمد بدير، محمد سلام، محمود حجازي، محمد علي رزق، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، نادية كوندة، عارفة عبدالرسول، سيناريو وحوار مريم ناعوم، وإخراج أحمد خالد موسى.

يُعرض المسلسل يوميا في العاشرة مساء، ويُعاد في الثالثة بعد منتصف الليل.