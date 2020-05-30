"mbc مصر" تعيد عرض "سرايا عابدين" غدًا.. تعرف على مواعيده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

وسط أجواء من الحياة الأرستقراطية في مصر خلال القرن التاسع عشر، تقع أحداث مسلسل "سرايا عابدين"، الذي تبدأ قناة "MBC مصر" عرضه غداً "الأحد" في تمام التاسعة مساءً.

مسلسل "سرايا عابدين" يتطرّق إلى قصص درامية مستوحاة من بعض جوانب حياة الخديوي إسماعيل ومن حوله من نساء وأقرباء وعاملين في القصر، وتدور الأحداث حول زوجات وجواري الخديوي إسماعيل، ومؤامرات كل منهن سعيا إلى تنصيب أولادهن على العرش والصراعات التي كانت تدور داخل القصر بين الجواري والحريم لنيل رضاه وسط أجواء من التنافس والتآمر والمكائد التي يغذيها إطلاع الخدم وبعض المُستفيدين على أسرار العائلة.

يُعد "سرايا عابدين" أحد أضخم الإنتاجات الدرامية العربية، وهو من تأليف هبة مشاري، بطولة قصي خولي، يسرا، نور، غادة عادل، نيللي كريم، صلاح عبدالله، كارمن لُبس، أنوشكا، ريم مصطفى، سوسن ارشيد، عبدالحكيم قطيفان، داليا مصطفى، صفاء الطوخي، مجدي بدر، ميار الغيطي، منة عرفة، محمود البزاوي، يورجو شلهوب، بيتر سمعان، وأخرجه عمرو عرفة، وشادي أبو العيون السود.

يُعرض المسلسل في التاسعة مساء، بداية من الأحد 31 مايو ويُعاد في الـ12 منتصف الليل.