"أبويا في التمثيل والحياة وتعلمت منه الكثير".. روجينا ناعية حسن حسني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

نعت الفنانة روجينا، الفنان القدير الراحل حسن حسني الذي وافته المنية، اليوم السبت، عن عمر ناهز الـ ٨٩ عاما.

ونشرت روجينا، صورة تجمعها مع زوجها وحسني وصلاح عبدالله، عبر حسابها على انستجرام، وعلقت: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. عم حسن حسني في ذمة الله.. الصورة دي آخر لقاء بينا.. ما هو في مقام أبويا في الحياة وأبويا فى التمثيل.. واتعلمت منه كتير.. يعنى خلاص، ومكالمة آخر رمضان كانت الوداع.. يعنى خلاص محدش هيقولى يابت ياروچي".

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وأضافت: "ربنا يصبر أهلك، ويصبرنا على الفراق، يا حنين يا كريم يا استاذي وأبويا.. ربنا يرحمك ويغفرلك.. ويجعل مثواك الجنة، اللهم أرحم روحه التي صعدت إليك، وأنظر له بعين لطفك وكرمك.. أسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة ".

يذكر أن الفنان الكبير حسن حسني، توفي إثر أزمة قلبية في أحد مستشفيات القاهرة عن عمر ناهز الـ 89 عامًا، وكان أخر أعماله الفنية مسلسل "سلطانة المعز" أمام الفنانة غادة عبدالرازق، والذي عرض خلال شهر رمضان المنقضي.