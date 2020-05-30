نيكول سابا عن حسن حسني: "كان ليا الشرف أتعلم منك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

نعت الفنانة نيكول سابا، الفنان القدير الراحل حسن حسني الذي وافته المنية، اليوم السبت، عن عمر ناهز الـ ٨٩ عاما.

ونشرت سابا، صورة لها مع حسني عبر حسابها على تويتر، وعلقت: "الله يرحمك يا عم حسن.. كان ليا الشرف إني أشتغل معاك واتعلم منك واستمتع بالاحاديث الحلوة عن ذكرياتك في التمثيل زمان مع جيل الممثلين القدام...سبحان الله جيل وجيل وجيل.. في الجنة إن شاء الله.. من فيلم ‎حياتي مبهدلة.. حسن حسني".

يذكر أن الفنان الكبير حسن حسني، توفي إثر أزمة قلبية في أحد مستشفيات القاهرة عن عمر ناهز الـ 89 عامًا، وكان أخر أعماله الفنية مسلسل "سلطانة المعز" أمام الفنانة غادة عبدالرازق، والذي عرض خلال شهر رمضان المنقضي.